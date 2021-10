Steckt wirklich Alexander Klaws (38) unter dem Lieblingskostüm der The Masked Singer-Fans? In beiden Folgen lieferte Mülli Müller jetzt schon eine spektakuläre Performance ab. Die Fans sind überzeugt: Unter dieser Maske muss ein professioneller Sänger stecken – genauer gesagt der DSDS-Star Alexander. Der Musical-Darsteller ist aktuell der Top-Tipp für das ulkige Plüschwesen, das in einem Mülleimer lebt. Aber passen auch die Indizien von Mülli Müller zu Alex? Promiflash macht für euch den Check!

Tatsächlich gibt es in den Indizien-Clips ein paar Hinweise, die sich auf den Moderator anwenden lassen! Nehmen wir beispielsweise den Plüschaffen, der an einer Stelle zu sehen ist – sowie die Bananenschalen, die Mülli Müller mehrfach sehr prominent herumwirft: Beides könnte ein Hinweis auf Alexanders Hauptrolle in dem Musical "Tarzan" sein! Hier lebt die Hauptfigur im Dschungel mit Affen zusammen.

Was ebenfalls passen würde: In einem der Videos ist das Jahr 1983 zu sehen. Das ist das Geburtsjahr von Alexander – nur ein Zufall? Auch der Spruch "Vereint sind wir stark" könnte auf ihn hindeuten. Vereint heißt auf Englisch United – genau so wie das allererste, supererfolgreiche Album des DSDS-Gewinners von 2003. Möglich also, dass der Musiker tatsächlich unter dem Mülli-Kostüm steckt! Aber sicher ist bei "The Masked Singer" nichts. Vielleicht wartet am Ende ja doch eine große Überraschung auf die Fans...

ProSieben/Willi Weber Mülli Müller aus der "The Masked Singer"-Staffel

Getty Images Alexander Klaws mit Phil Collins und seinen Söhnen Matthew und Nicholas in Hamburg, 2011

TVNOW / Stefan Gregorowius Sänger Alexander Klaws

