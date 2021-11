Ist The Masked Singer-Mülli damit schon enttarnt? Das süße Müllmonster der Rateshow begeistert seit Wochen die Zuschauer mit seinen Hammer-Performances. Für viele Fans ist Mülli der absolute Favorit. Aber welcher Promi verbirgt sich dahinter? Die meisten Zuschauer sind überzeugt, Alexander Klaws (38) unter dem Plüschkostüm erkannt zu haben. Promiflash hat noch einmal alle Indizien zusammengetragen, die für Alexander als Mülli sprechen würden.

Der Affe und die Bananenschale

In den Indizienclips ist ein kleiner Plüschaffe zu sehen - außerdem wirft Mülli mehrfach mit Bananenschalen. Beides könnten Indizien für Alex' Hauptrolle in dem Musical "Tarzan" sein.

Das Meer und die Fische

Obwohl der einstige DSDS-Gewinner gebürtig aus Nordrhein-Westfalen stammt, wohnt er mittlerweile seit einiger Zeit in Hamburg. Ein Hinweis auf seinen Wohnort könnten das Meer und die Fische sein, die in einem der Clips kurz zu sehen waren.

"Vereint sind wir stark"

Diesen Satz sagt Mülli in einem Hinweisvideo. Das DSDS-Album von 2003, auf dem auch der heute 38-Jährige zu hören ist, hieß "United" - auf deutsch also "vereint".

Die Kaffeebude und die Thermoskanne

"Lässt du mich noch an der Kaffeebude an der Eck' raus?", fragt Müllis Kumpel Manni ihn in einem Clip. In einem weiteren Video ist eine Thermoskanne zu sehen. Das könnte beides für Alexanders Rolle in Anna und die Liebe stehen. Dort verkörperte er Lars Hauschke, der einen Coffee Shop besitzt.

Die Müllbeutel und der Bienenstock

Sowohl die schwarzen und gelben Müllbeutel als auch der Bienenstock in den Videos könnten auf die Vereinsfarben des BVB hindeuten. Alexander hat schon häufiger betont, dass er großer BVB-Fan ist.

Der Milchkarton mit der Aufschrift "süß"

Dieser Hinweis ist vielen Zuschauern wahrscheinlich entgangen. Der Milchkarton mit der Aufschrift "süß" war schließlich nur sehr kurz im Bild. Im Netz sind einige Fans aber fest davon überzeugt, dass auch das ein Indiz für Alex ist. Immerhin sang er bei DSDS an der Seite der Kandidatin Nicole Süßmilch.

Das Mülltitalent

"Du bist ein wahres Mülltitalent", lobt Manni seinen flauschigen Freund in einem weiteren Indizienvideo. Und auch Alexander kann sicherlich als absolutes Multitalent bezeichnet werden. Immerhin ist er nicht nur Sänger, Schauspieler und Musicaldarsteller, sondern arbeitet auch als Moderator. Bei Let's Dance stellte er außerdem noch mal sein Tanztalent unter Beweis.

"Das umgedrehte "A"

Das ist wohl der eindeutigste Hinweis auf den "Take Me Tonight"-Interpreten. Mülli lässt sich liebend gerne in seiner Mülltonne herumfahren. Auf der Tonne ist vorne ein Symbol zu sehen, für das man nicht viel Fantasie braucht, um es als umgedrehtes "A" zu erkennen. Etwa "A" für Alexander?

Der goldene Glitzerregen

In einer Szene steht Mülli in einem goldenen Glitzerregen. Das dürfte viele Alexander-Fans sicherlich an seinen "Let's Dance"-Sieg im Jahr 2014 erinnern. Dabei sprühten schließlich auch goldene Funken von der Decke.

Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Alexander Klaws mit Phil Collins und seinen Söhnen Matthew und Nicholas in Hamburg, 2011

Mülli und Matthias Opdenhövel in der fünften "The Masked Singer"-Show im November 2021

Alexander Klaws, Moderator

Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Dieter Bohlen mit den DSDS-Top-Ten aus dem Jahr 2003

Alexander Klaws bei der Fashion Week in Berlin, 2014

Matthias Opdenhövel und Mülli Müller bei "The Masked Singer"

Mülli Müller aus "The Masked Singer"

Isabel Edvardsson und Alexander Klaws bei "Let's Dance" 2014

Anzeige



