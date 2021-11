Er stärkt ihnen den Rücken! Bei Bachelor in Paradise machen sich die Single-Männer Serkan Yavuz (28) und Lorik Bunjaku (25) momentan eher keine Freunde. Obwohl es eigentlich immer ernster mit ihren Ladys Samira Klampfl (27) und Denise Hersing (25) wird, zeigen sie auch Interesse an Neuankömmling Judith Diaz Caballero. Natürlich geht das Samira und Denise gegen den Strich. Doch der Ex-Bachelorette-Boy Lars Maucher (25) feiert Serkan und Loriks TV-Auftritt!

Das verriet Lars nun ehrlich im Promiflash-Interview. Seiner Meinung nach machen Serkan und Lorik alles richtig: "Es sind auch nur Männer, flirten gehört dazu. Das ist das Format", erklärte der Stuttgarter. Obwohl sie auch mit anderen Damen schäkern, ist Lars der Meinung: "Ich glaube, sie wissen, was sie wollen, was sie an Samira und Denise haben. Ich finde, sie lassen sich keine Optionen offen." Das sieht Samira jedoch etwas anders...

Auf Social Media kommentierte die Beauty bereits das Drama rund um Serkan, Lorik und Judith und fand klare Worte für ihren Rosen-Boy: "Habe für mich festgestellt, ich sehe zwar ab und an aus wie ein Esel, aber er ist wirklich einer!" Serkans Verhalten ist für die Münchnerin also ein absolutes No-Go! Meint ihr, aus Samira und Serkan wird trotzdem noch was? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Lorik Bunjaku

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Lars Maucher

Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl, März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de