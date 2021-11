Bei Alessio Lombardi (6) steigt die Vorfreude auf sein Geschwisterchen! Sarah Engels (29) und ihr Ehemann Julian (28) sind in freudiger Erwartung ihres ersten gemeinsamen Kindes. Ihre Tochter soll bereits in wenigen Wochen das Licht der Welt erblicken. Das Paar kann es kaum abwarten, seinen Nachwuchs endlich im Arm halten zu können. Doch nicht nur Sarah und Julian sind schon ganz ungeduldig – auch Alessio ist bereit, großer Bruder werden!

Das plauderte nun sein Papa Pietro Lombardi (29), mit dem Sarah von 2013 bis 2019 verheiratet war, gegenüber Promiflash aus. "Der ist voll aufgeregt jetzt langsam, Mamas Bauch wird immer größer. Ich habe ihm dann auch erklärt, dass er auch schon mal in so einem Bauch drin war", erzählte er. Alessio scheint ganz genau zu wissen, was ihn erwartet. "Ich glaube, der freut sich und wird auch ein guter großer Bruder sein", versicherte Pie.

Vielleicht bekommt der Sechsjährige sogar noch mehr Geschwister. Denn auch Pietro wünscht sich weiteren Nachwuchs. Das wurde ihm kürzlich nach einem Vater-Sohn-Tag mit Alessio bewusst. "Mir hat der heutige Tag ganz klar gezeigt, dass ich noch viel mehr Kinder möchte, weil es einfach das schönste Geschenk ist Papa oder Mama zu sein", offenbarte er in seiner Instagram-Story. Aktuell fehlt ihm dazu jedoch eine Partnerin.

Anzeige

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels mit ihrem Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi, Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de