2011 wurde Herzogin Kate (39) Teil der britischen Königsfamilie – seitdem haust sie auch in einer royalen Residenz. Gemeinsam mit Prinz William (39) und ihren drei Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) lebt sie im schicken Kensington Palast. Doch bevor sie William kennenlernte, wuchs Kate mit ihren Geschwistern in einer ländlichen Grafschaft bei London auf. Heute ist Kates Elternhaus ein hübsches Sümmchen wert!

In Südengland in der Kleinstadt Bucklebury verbrachte die 39-Jährige mit ihren Geschwistern Pippa (38) und James (34) ihre Kindheit. 1979 kauften Carole (66) und Michael Middleton (72) das West View für 34.700 Pfund, also rund 41.000 Euro. Dort gründete die ehemalige Stewardess auch das Familienunternehmen "Party Pieces". Heute ist das Anwesen, aber deutlich mehr wert – nämlich unglaubliche 748.000 Pfund, umgerechnet etwa 890.000 Euro! Somit ist der Marktwert des Grundstückes um über 200 Prozent gestiegen. Während die Familie Middleton dort lebte, soll Kates Vater das Haus richtig umgebaut haben. Nach 16 Jahren verkauften sie das Haus schließlich und zogen in der Kleinstadt auf ein Anwesen, wo sie nun mehr Privatsphäre haben dürften.

Die drei Enkelkinder sollen, ähnlich wie ihre Tochter Kate, eine normale Kindheit genießen. George, Charlotte und Louis halten demnach auch viel Kontakt zu Oma Carole und Opa Michael. Ganz oben auf der Liste der Lieblingsbeschäftigungen der Mini-Royals stehe aber die Beschäftigung mit den Tieren auf Anmer Hall, dem Landsitz der königlichen Familie, wie ein Insider dem Fabulous Magazin berichtete.

Getty Images Michael und Carole Middleton im April 2011

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Matt Porteous Die Weihnachtskarte der Cambridges 2020

