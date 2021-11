Sam Dylan (30) schlägt zurück – und liefert sogar Beweise! Vor wenigen Tagen sprach der ehemalige Prince Charming-Kandidat in seinem Podcast von Georgina Fleurs (31) Tochter und erwähnte dabei den Namen der Kleinen – Violetta. Diesen hatte die frischgebackene Mutter jedoch eigentlich geheimhalten wollen und machte im Netz ihrem Ärger Luft. Doch nun meldete sich auch Sam noch mal zu Wort und stellte klar: Er hat nichts ausgeplaudert – Georgina hatte den Namen der Kleinen längst selbst verraten!

In seiner Instagram-Story bezog der 30-Jährige Stellung zu Georginas Schimpftirade. "Vielleicht sollte man selbst weniger über die Tochter sprechen, wenn man die ganze Zeit sagt, man hat Angst um die Tochter und man möchte nicht, dass sie in der Öffentlichkeit ist", wetterte Sam. Genau das tue seine einstige Kampf der Realitystars-Kollegin jedoch – und dabei ist ihr offenbar ein Fauxpas unterlaufen: "Wenn man den ganzen Tag trotzdem von der Tochter spricht, dann passiert es anscheinend auch, dass man den Namen selbst auf Instagram verrät." Und tatsächlich postete der gebürtige Cloppenburger als Beweis ein Video, in dem Georgina von "Violettas Spielsachen" spricht. Ihm selbst sei die Sequenz aus ihrer Instagram-Story zugeschickt worden.

Dass die Influencerin diese Diskussion rund um den Babynamen nun so breittritt, geht Sam mächtig gegen den Strich. "Wenn man den Namen selbst ausplaudert, muss man dann doch nicht selbst einen Skandal daraus machen", beschwerte sich der ehemalige Dschungelshow-Teilnehmer und nahm sich fest vor: "Bei meinem Baby mache ich alles anders!"

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Reality-TV-Star Sam Dylan

Instagram / houseofdylan Sam Dylan und Georgina Fleur in Dubai, November 2020

