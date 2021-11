Georgina Fleur (31) platzt der Kragen! Eigentlich hatte die Reality-TV-Bekanntheit schon kurz nach der Geburt ihres Babys betont, das Gesicht und den Namen ihrer Tochter für sich behalten zu wollen. Ihr ehemals bester Freund Sam Dylan (30) verplapperte sich nun jedoch öffentlich und behauptete: Die Kleine soll angeblich Violetta heißen – sicher sei er sich aber nicht. Daraufhin meldete sich nun die frischgebackene Mutter zu Wort: Dass ihr Wunsch, den Namen geheim zu halten, nicht respektiert wurde, trieb Georgina zur Weißglut!

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die 31-Jährige zu den neuesten Spekulationen um den Babynamen. "Ich fühle mich wirklich angegriffen, es macht mir Angst, es macht mir große Angst", klagte die ehemalige Bachelor-Kandidatin. Sie habe sich bewusst entschieden, den Namen nicht mit der Öffentlichkeit zu teilen, um die Identität ihres Kindes zu schützen. "Es kann sein, dass sie dann gemobbt wird, weil sie die Tochter von Georgina ist. Ich möchte nicht, dass meine Tochter quasi vorbelastet in den Kindergarten geht, in die Schule geht und Freunde trifft", erklärte sie.

Die Wahl, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, wolle sie der Kleinen selbst überlassen."Das wird ihre Entscheidung sein und ich möchte nicht, dass ihr die von irgendjemandem da draußen genommen wird. Das geht einfach nicht", wetterte Georgina. Das sei ein riesengroßer Eingriff in die Privatsphäre ihrer Tochter". Sie habe große Angst um die Zukunft ihres Nachwuchses – und gab sich sichtlich enttäuscht: "Mich macht es sehr, sehr traurig, dass manche Menschen einfach nicht unsere Privatsphäre oder die Privatsphäre meiner Tochter respektieren."

An ihren inzwischen verfeindeten Kampf der Realitystars-Kollegen Sam scheint Georgina deutliche Worte zu richten – jedoch ohne dabei seinen Namen zu nennen. "Es gibt auch Gründe, warum man Profile blockiert. Nicht, um dann von einem Fake-Profil gestalkt zu werden, sondern um mich zu schützen und meine Privatsphäre zu schützen", schloss die Neu-Mama ihre Wutrede ab.

Privat Georgina Fleur und Sam Dylan

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter am Strand

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

Instagram / houseofdylan Georgina Fleur und Sam Dylan

