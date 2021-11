Selbst nach der Scheidung hat Adele Adkins (33) liebe Worte für ihren Ex übrig! Nicht einmal ein Jahr hielt die Ehe der Sängerin 2018 mit Simon Konecki (47), bis sich die Wege Mitte wieder trennten. Den Schmerz nach der Scheidung verarbeitete die Künstlerin auf ihrem neuen Album. Doch selbst jetzt scheint zwischen den Eltern eines gemeinsamen Sohnes kein Rosenkrieg ausgebrochen zu sein – ganz im Gegenteil. In einem Interview schwärmte Adele nun in den höchsten Tönen von Simon!

Im Gespräch mit The Face kam die 33-Jährige auf ihren Sohn Angelo zu sprechen – und auf die Vaterqualitäten ihres einstigen Gatten. Sie könne sich keinen besseren Vater für ihr Kind wünschen. "Ich wusste einfach, dass er den Papa haben würde, den ich nie hatte. Simon ist so engagiert und interessiert", betonte die Künstlerin. Er begebe sich stets auf Augenhöhe mit seinem Nachwuchs: "Was auch immer Angelo mag, was er anguckt, wo er spielen gehen will, seine Spielplatz-Spiele, die sich jede Woche ändern – er ist wie ein großes Kind in diesem Sinne, weil er gemeinsam mit ihm so neugierig ist."

Zudem verriet Adele in dem Interview auch den Spitznamen, den sie und ihr Umfeld für ihren Ex-Mann ausgewählt haben. "Ich und meine besten Freunde nennen ihn 'Simon - der Diamant'. Wie lieben ihn", versicherte die "Someone Like You"-Interpretin.

