Gisele Oppermann (34) gerät mal wieder in die Schusslinie! Die Laufstegschönheit wurde einst durch ihre Teilnahme an Germany's next Topmodel bekannt. Doch in dem Format fiel sie nicht nur mit ihren Modelqualitäten auf. Nach diversen weiteren TV-Formaten ist die temperamentvolle Gisele gemeinhin auch als "Königin der Tränen" bekannt. Jetzt sucht sie bei Adam sucht Eva nackt nach einem Partner. Doch auch in der Show geriet die Beauty mit ihren Mitstreitern aneinander. Der Grund: Müsli!

Neuzugang Denny Heidrich (34) entdeckte in der Küche des Paradieses eine Dose voller Müsli, die offenbar nicht für die Allgemeinheit bestimmt war. Gisele gab zu: Ja, sie hat den Behälter befüllt, aber nicht nur für sich selbst, sondern für alle – das nahm ihr der Boxer jedoch nicht ab. "Wenn hier Dinge gebunkert werden, das muss nicht sein. Fühlst du dich gerade angegriffen? Wir sind doch nicht im Kindergarten", ging Denny gegen die Beauty an.

Doch auch danach wurde Giseles Laune nicht besser. Der Grund: Die Adams sollten für die Evas kochen, doch die Brünette hatte den Verdacht, dass sich vor allem Sasha Sasse vor der Essenszubereitung nicht die Hände gewaschen habe. "Ich finde es widerlich", verschaffte sie ihrem Ärger Luft. Doch die anderen waren nur genervt von Giseles Miesepeter-Dasein. "Mir geht Gisele so auf die Nerven", schimpfte Giuliana Farfalla (25).

RTLZWEI Denny Heidrich bei "Adam sucht Eva" 2021

RTLZWEI/Christoph Kassette Sasha Sasse bei "Adam sucht Eva"

RTLZWEI/Christoph Kassette Giuliana Farfalla bei "Adam sucht Eva"

