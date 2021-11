Die Identität des geheimnisvollen Mannes an Julianne Houghs (33) Seite wurde gelüftet! Nachdem die Dancing with the Stars-Tänzerin sich vergangenes Jahr von ihrem Partner Brooks Laich (38) getrennt hatte, wurde sie kürzlich turtelnd mit einem unbekannten Herren erwischt. Dass die Beauty und der bärtige Mister X nicht nur Freunde sind, bewies Julianne, als sie ihn vor Paparazzi leidenschaftlich auf den Mund küsste. Jetzt ist endlich klar, mit wem sie da so ausgiebig geturtelt hat!

Wie Page Six berichtet, handelt es sich dabei um Charlie Wilson. Der tätowierte Hottie soll als Männermodel arbeiten. Nach wie vor ist jedoch nicht ganz eindeutig, in welchem Verhältnis Julianne zu Charlie steht. Während der Beziehungsstatus der 33-Jährigen noch nicht geklärt ist, ist ihr Ex-Mann Brooks nämlich offiziell wieder in festen Händen. Im August bestätigte der kanadische Eishockeyprofi seine neue Beziehung zu der Crossfit-Bekanntheit Katrín Davíðsdóttir (28).

Brooks und Julianne waren insgesamt sieben Jahre zusammen, drei davon verheiratet, bis die "Safe Haven"-Darstellerin im November letzten Jahres die Scheidung einreichte. Grund für ihr Liebesaus sollen laut E! News zu unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft gewesen sein. "Sie konnte sich nicht überwinden, den nächsten Schritt zu machen, und das war Brooks gegenüber nicht fair. Er will eine Familie und sein Leben vorantreiben", erklärte ein Insider.

Getty Images Julianne Hough im November 2021

Instagram / katrintanja Brooks Laich und Katrín Davíðsdóttir auf Hawaii

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough, Sportler

