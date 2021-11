Ist das der neue Mann an der Seite von Julianne Hough (33)? 2017 heiratete die Dancing with the Stars-Tänzerin den Eishockeyspieler Brooks Laich (38). Doch vergangenes Jahr gab das Paar dann bekannt, dass es nach nur drei Jahren Ehe wieder getrennte Wege gehe. Fünf Monate später reichten sie dann offiziell die Scheidung ein. Jetzt wurde Julianne dabei abgelichtet, wie sie einen unbekannten Herrn innig küsste.

Auf den Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, ist die Schauspielerin mit einem bärtigen Unbekannten zu sehen. Das Duo traf sich vor einem Restaurant in Los Angeles und begrüßte sich zunächst mit einer überschwänglichen Umarmung. Doch die Paparazzi konnten zudem beobachten, wie Julianne sich ausgiebig mit ihrer Begleitung unterhielt und sich dann auf Zehenspitzen stellte, um dem Tattoo-Fan einen Kuss auf den Mund zu geben.

Zuletzt war der hübschen Blondine im April 2020 eine Liebschaft mit Ben Barnes (40) nachgesagt worden, weil die beiden viel Zeit miteinander zu verbringen schienen. Wenig später gab eine Quelle jedoch gegenüber People an, dass der Brite und die ehemalige America's Got Talent-Jurorin seit langer Zeit nur gute Freunde seien. "Sie sind seit acht Jahren miteinander befreundet. Mehr gibt es da nicht zu erzählen", erklärte der Insider seinerzeit.

Getty Images Julianne Hough im November 2021

Getty Images Julianne Hough im Oktober 2021

Getty Images Brooks Laich und Julianne Hough, Sportler

