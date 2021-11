Holla, ist das Shawn Mendes' (19) Antwort auf Camila Cabellos (24) sexy Netz-Fotos? Diese Trennung schockiert die Fans: Völlig überraschend gaben die beiden Musiker vor einigen Tagen deren Liebes-Aus bekannt. Über die Hintergründe schweigt das Ex-Paar, wirklich traurig scheinen sie über ihre gescheiterte Beziehung aber nicht zu sein. Kurz nach Bekanntgabe der Trennung präsentierte Camila sich ultraheiß im Netz – und jetzt legt Shawn (23) seinerseits nach!

Der "Treat You Better"-Interpret veröffentlichte auf seinem Instagram-Account einige Fotos von sich am Strand, auf denen er seinen durchtrainierten Body präsentiert. Shawns Fans kamen bei diesem freizügigen Anblick natürlich gehörig ins Schmachten. Einige finden sogar, dass der 23-Jährige nach der Trennung von Camila heißer denn je ist. "Post-Trennungs-Glow" ist gleich mehrfach in der Kommentarspalte zu lesen.

Einem Insider zufolge soll Shawn und Camilas zweijährige Beziehung den Test der Zeit nicht bestanden haben. "Es war keine Beziehung, die zu diesem Zeitpunkt vorangehen konnte", erklärte die Quelle. Laut einem weiteren Informanten sei der Sänger es gewesen, der das Trennungsgespräch eröffnet habe. Ob Shawn mit diesem Post jetzt auf Camilas sexy Fotos reagiert hat? Was glaubt ihr?

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im September 2021

MEGA Shawn Mendes in Miami

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello im Dezember 2015

