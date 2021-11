Camila Cabello (24) zeigt Shawn Mendes (23), was er verpasst! Vor wenigen Tagen verkündeten die Musiker nach zwei gemeinsamen Jahren ihr Liebes-Aus. Angeblich hat der "Stitches"-Interpret den Anstoß zur Trennung gegeben, doch letztendlich sollen sich die Sänger einig gewesen sein. Auf süße Pärchenfotos der beiden müssen ihre Fans somit wohl künftig verzichten. Camila weiß ihre Follower aber auch anderweitig zu begeistern – sie teilte jetzt verführerische Selfies im Netz!

Via Instagram veröffentlichte die 24-Jährige Vorher-Nachher-Fotos von sich. Während sie auf dem einen noch ungeschminkt und zerzaust in die Kamera blickt, präsentiert die frischgebackene Single-Lady auf zwei weiteren Bildern ihren umwerfenden Look. In einer mintfarbenen Satin-Robe mit tiefem Ausschnitt und mit farblich abgestimmter Haarpracht blickt Camila lasziv in die Kamera. Selbst die Fingernägel waren Ton in Ton mit ihrem Outfit.

Die Künstlerin scheint also wieder bereit zu sein, der Männerwelt den Kopf zu verdrehen. Schon vor wenigen Tagen, kurz nach dem Trennungsstatement, machte Camila den Eindruck, als hätte sie die Beziehung mit Shawn längst hinter sich gelassen. Mit ihren Instagram-Followern teilte sie ein Foto mit ulkigem Filter und schien bester Laune zu sein.

