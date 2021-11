Der neue Spider-Man: No Way Home-Trailer lässt gerade wohl jedes Fanherz höherschlagen! Nachdem im August bereits der erste Vorgeschmack zur Filmfortsetzung erschien, gab es nun Nachschub – und dieser dreiminütige Clip hat es in sich! Vor allem da er eine große Theorie bestätigt, die viele Marvel-Anhänger hatten: Doc Ock (Alfred Molina) ist nicht der einzige Superschurke aus alten Spidey-Franchises, mit dem es Peter Parker (Tom Holland, 25) zu tun bekommt. Wie in dem unter anderem auf YouTube erschienen Trailer zu sehen ist, feiern auch der grüne Kobold (Willem Dafoe, 66), Electro (Jamie Foxx, 53) und Sandman (Thomas Haden Church) ihr Comeback!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de