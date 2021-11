Wiedersehen mit einem alten Bekannten. Im Mai dieses Jahres kam bereits das Gerücht auf, dass Jakob Graf (38) Unter uns verlassen würde. Tatsächlich wurde diese Spekulation wenige Monate später zur traurigen Gewissheit für die Fans der Serie: Im September flimmerte die letzte Folge mit dem Schauspieler in der Rolle des Luke über die TV-Bildschirme. Jetzt gibt es aber Grund zur Freude: Obwohl Jakob schon einige Zeit nicht mehr Teil der Daily ist, ist er doch noch einmal in seine alte Rolle geschlüpft.

In der heutigen Folge war es so weit: Jakob alias Luke tauchte noch einmal auf der Bildfläche auf – und zwar, um seiner Schwester Nika (Isabelle Geiss, 23) einen Besuch abzustatten. Ganz am Ende der Episode klingelte es an der Tür und als die Auszubildende öffnete, stand ihr Bruder vor der Tür. Was genau er in der Schillerallee will und wie lange er bleibt, ist anhand der Sequenz noch nicht auszumachen. Klar ist aber, dass seine Rückkehr etwas mit dem Mord an Marius Popovic (Torsten Knippertz, 51) zu tun. Die blutige Straftat geht zwar auf die Kappe von Luke, Nika stand aufgrund des angespannten Verhältnisses zu ihrem Bewährungshelfer aber unter Tatverdacht.

Isabelle ist besonders froh, dass sie noch einen Drehtag mit dem gebürtigen Würzburger hatte. "Er war der Erste, mit dem ich superviel gedreht habe. Er ist schon einen Monat eher gekommen als ich, also war er auch noch relativ frisch, hat mich aber ein bisschen an die Hand gekommen. Deswegen hatten wir direkt so eine besondere Connection", schwelgte sie im RTL-Interview in Erinnerungen an ihren "Unter uns"-Start.

