Nils bringt mit seinem Verhalten die Zuschauer gegen sich auf! Der Bauer sucht Frau-Kandidat lud Hofdame Sabrina zu sich ein und testete ihr Hoftauglichkeit ausgiebig aus – gemeinsam misteten die beiden nicht nur den Hühnerstall aus, die Blondine half ihm darüber hinaus auch bei diversen anderen Hofarbeiten. Dennoch schickte Nils seine Liebes-Anwärterin nach Hause – das feiern die Fans gar nicht!

Dass Nils Sabrina trotz ihrer Mühen einfach so den Laufpass gab, macht viele Twitter-Nutzer sauer. "Erst mal bei der Ernte helfen und Kuchen backen lassen. Ehrenmann. Nicht", oder "Sabrina, du hast was Besseres verdient und bei Nils frage ich mich echt, was der für Erwartungen hat", wetterten beispielsweise zwei Zuschauer. Viele weitere kritisieren, dass er ihr gar keine richtige Chance gegeben habe.

Dass Nils, wie im Trailer angekündigt wird, in der kommenden Folge bereits eine neue Hofdame namens Vanessa kennenlernt, stößt den Zuschauern offenbar ebenfalls sauer auf. "Vanessa und Nils? Niemals", ärgerte sich eine Twitter-Userin.

RTL Nils und Sabrina bei "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius TV-Bauer Nils

RTL / Stefan Gregorowius Mutterkuhhalter Nils, "Bauer sucht Frau"-Kandidat

