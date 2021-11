Juliano Fernandez ist sauer. Der Ex-Are You The One?-Kandidat testet mit seiner Partnerin Sandra Janina (22) bei Temptation Island V.I.P. momentan seine Treue. Dort missachtete er aber direkt in der ersten Nacht eine Regel, die er zuvor mit der Blondine abgemacht hatte. Das stieß manchen Zuschauern sauer auf. Auch die Love Island-Bekanntheit Anna Iffländer kritisierte Julianos Verhalten – daraus resultierte jetzt ein harter Schlagabtausch!

Juliano hatte Sandra versprochen, mit niemandem das Bett zu teilen – schon in der ersten Nacht entschied er sich aber um. Anna hat dafür wohl kein Verständnis, wie sie auf Instagram kundtat: "Fand die Bett-Aktion übelst unnötig und unsympathisch." Das war aber nicht der einzige Kritikpunkt, den die Blondine hatte: Auch dass der Muskelmann den Mitkandidaten Paulina Ljubas (24) und Henrik Stoltenberg die Hand zur Begrüßung nicht reichen wollte, gefiel Anna nicht. Zuvor hatte es Streitigkeiten zwischen den Parteien gegeben.

Juliano ließ das nicht auf sich sitzen. "Wieso mischst du dich eigentlich in irgendwelche Sachen ein, von denen du keinen Plan hast? Und ich finde es unsympathisch, wie oft du deinem Ex fremdgegangen bist", wetterte er und spielte damit auf Annas Ex-Partner Marc Zimmermann an.

"Temptation Island V.I.P." ab dem 11. November auf RTL+

RTL / Frank Fastner Juliano Fernandez und Sandra Janina

RTL / Frank Fastner Paulina Ljubas und Henrik Stoltenberg

Instagram / annaiff Anna Iffländer und Marc Zimmermann, "Love Island"-Stars

