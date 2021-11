Will Romina Palm (22) nun einen neuen Berufsweg einschlagen? Die Influencerin nahm an der 16. Staffel von Germany's next Topmodel teil – und schaffte es sogar bis ins Finale: Sie ergatterte den vierten Platz. Seitdem schien es in der Fashionbranche gut für sie zu laufen: Regelmäßig teilte die Kölnerin Fotos von ihren Shootings im Netz. Doch hat sie jetzt etwa keine Lust mehr auf das Model-Dasein? Romina verriet jetzt: Sie will Schauspielerin werden!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 22-Jährige eine Fragerunde. Ein Fan wollte dabei von ihr wissen, ob sie gerne einmal in einem Film mitspielen würde. "Oh ja, das wäre einer meiner nächsten großen Träume", gab Romina ehrlich zu. Sie liebe es einfach, im Rampenlicht zu stehen und immer wieder in verschiedene Rollen zu schlüpfen. "Genauso ist es bei Shootings ja auch – man spielt immer wieder eine andere Rolle vor der Kamera", führte die Verlobte von Stefano Zarrella (30) weiter aus.

Tatsächlich rückte Rominas Traum bereits in greifbare Nähe. "Ich hatte mich auch mit einer Schauspielagentur getroffen", gab sie preis. Allerdings sei in ihrem Leben damals viel los gewesen – und die Beauty habe die Pläne deshalb wieder verworfen. "Ich habe aber oft in der letzten Zeit darüber nachgedacht [...] und ich will es in Angriff nehmen", verkündete sie abschließend.

Instagram / rominapalme Romina Palm, ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm im Juni 2021

Instagram / rominapalme Romina Palm im Oktober 2021 in Paris

