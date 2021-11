Dagi Bees (27) Körper hat sich in den vergangenen Monaten ganz schön verändert! Die beliebte YouTuberin und ihr Mann Eugen Kazakov (27) werden nämlich zum ersten Mal Eltern: Ihr erstes Kind – ein kleiner Sohn – dürfte ungefähr gegen Ende des Jahres zur Welt kommen. Ein paar Wochen vor der Geburt gibt die Webvideoproduzentin noch einmal ein Body-Update: Dagi hat in ihrer Schwangerschaft bislang keine Dehnungsstreifen am Bauch!

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wollte ein neugieriger Fan jetzt wissen, ob Dagi denn starke Dehnungsstreifen am Bauch habe – und daraufhin gab die Influencerin ein kleines Update im Hinblick auf ihren schwangeren Körper. "Ich habe gar keine", erläuterte die werdende Mutter und erklärte zudem: "Aber meine Mama hatte damals auch keine. Ich glaube, ich habe durch meine Gene eine sehr dehnbare Haut." Allerdings sei es möglich, dass die Dehnungsstreifen noch kommen.

Aber damit nicht genug! Dagi beantwortete nämlich auch noch eine weitere Frage ihrer Fans – und zwar verriet sie, wie viel Gewicht sie in den vergangenen Schwangerschaftsmonaten zugelegt hat. "Bis jetzt habe ich zwölf Kilogramm zugenommen", schilderte die Blondine.

Instagram / eugenkazakov Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTube-Star

