Bei Karina Wagner (25) und Gustav Masurek (32) kehrt einfach keine Ruhe ein! Seit Beginn der diesjährigen Staffel von Bachelor in Paradise bandeln die beiden an. Die Brünette hatte bereits zahlreiche Verehrer. Zuletzt schien es so, als würde der Blondschopf das Rennen machen. Sogar Zärtlichkeiten wurden bereits ausgetauscht. Nun beschließt Karina jedoch, dass aus ihr und Gustav doch nur Freunde werden.

In Folge sechs macht die Beauty ein echtes Gefühlswirrwarr durch. Nach einem romantischen Date freut sie sich: "Es fühlt sich einfach alles gut an" und spricht von einem leichten Knistern zwischen ihr und Gustav. Am nächsten Tag stellt die Kosmetikerin plötzlich fest, dass sie doch nur freundschaftliche Gefühle für den Betriebsleiter hat. Als sie ihm die schlechte Nachricht mitteilt, reagiert dieser erleichtert: "Jetzt hast du mir gesagt was Sache ist und jetzt weiß ich, woran ich bin". Doch dabei bleibt es nicht!

Abends geht das Drama weiter. Gustav erklärt der Lüneburgerin, dass sie ihm "krass ans Herz gewachsen" ist. Als Karina daraufhin ihre Hand auf seine legt, versucht Gustav ihr einen "Schlusskuss" zu geben. Dieser Versuch wird jedoch abgewehrt. Der Tattoo-Fan ist sich danach sicher: "Karina ist für mich Geschichte". Trotzdem liegen sie sich anschließend wieder vertraut in den Armen, als Denise-Jessica König (28) noch vor der Rosenvergabe beschließt das TV-Experiment abzubrechen.

Karina ist daraufhin völlig irritiert. "Jeder hat uns reingeredet. Wie wäre es verlaufen, wenn man uns einfach in Ruhe gelassen hätte?", fragt sie sich verzweifelt. Bei der Nacht der Rosen erreicht das Gefühlschaos anschließend seinen Höhepunkt. Gustav erhält nämlich eine Freundschaftsrose von Romina Beck und Karina gibt Alex Gérard ihre Schnittblume. Ob die beiden sich in den kommenden Folgen wieder annähern werden? Karina glaubt zumindest nicht, dass die zwei wieder zueinanderfinden.

