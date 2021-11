Michael und Selina schmieden Zukunftspläne! Der Oldenburger und die Aachenerin sind sich zum ersten Mal vor dem Traualtar bei Hochzeit auf den ersten Blick begegnet – und waren direkt hin und weg voneinander. Das hat sich auch nach dem Jawort nicht geändert. Auf der Hochzeitsreise kamen die beiden kaum noch aus dem Schwärmen heraus. Nun geht es für beide erst mal zurück in die Heimat – doch für Michael und Selina steht fest: Sie möchten versuchen, eine Fernbeziehung zu führen.

"Die großen Hürden kommen erst jetzt noch nach dem Urlaub, wenn wir merken: Ok, wir sehen uns nicht mehr jeden Tag. Es wird erst mal eine Fernbeziehung werden, 'ne Wochenendbeziehung, je nachdem, wie es zeitlich alles passt", erklärte Michael in der aktuellen Folge des TV-Formats. Er sei jedoch zuversichtlich, dass sie diese Herausforderung gut meistern würden. Selina sieht das ganz ähnlich. Der 30-Jährige soll sie schon bald zu Hause besuchen.

Dennoch hat das Ehepaar großen Respekt vor der Zeit, die vor ihm liegt. "Jetzt sind wir 24 Stunden miteinander und dann sehen wir uns nur noch am Wochenende. [...] Ich werde dich definitiv vermissen. Das geht mir ja hier schon so, wenn wir uns mal fünf Minuten nicht sehen", schilderte Selina ihrem Gatten ihre Gefühle. Dieser ist sogar ziemlich besorgt, dass sie sich wegen der räumlichen Trennung auseinanderleben könnten. Er stellte allerdings klar: "Ich bin auch kein Typ, der einfach so irgendwas hinschmeißt. Nicht an Probleme denken, an Lösungen arbeiten."

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

