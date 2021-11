Das erste Paar der achten Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel hat sich getraut! In dem Dating-Format untersuchen die Experten Dr. Sandra Köhldorfer (40), die Sexualtherapeutin Beate Quinn und der Diplompsychologe Markus Ernst, welche Kandidaten am besten zusammenpassen. Zwei Matches haben sie bereits ausgewählt – Anika und David sowie Selina und Michael. Die Paare sehen sich allerdings zum ersten Mal vor dem Traualtar, wo sie die Gelegenheit haben, eine rechtskräftige Ehe einzugehen. Selina und Michael wagten diesen Schritt zuerst: Sie haben Ja gesagt!

Sowohl Selina als auch Michael waren bei ihrer ersten Begegnung im Hochzeitssaal offenbar direkt geflasht voneinander. "Wir haben uns direkt gedrückt und sind aufeinander zugelaufen. Also er hat mich so empfangen, wie ich mir das eben auch gewünscht habe", freute sich die Aachenerin. Und auch der 30-Jährige kam kaum noch aus dem Schwärmen heraus: "Wir hatten direkt so eine Verbundenheit." Als sie von der Traurednerin gefragt wurden, ob sie die Ehe eingehen möchten, antworteten beide daher ganz klar mit einem Ja! Ihre Vermählung besiegelten die beiden mit einem zärtlichen Kuss – von dem Selina offenbar ganz angetan war. "Mein Mann kann gut küssen", plauderte die operationstechnische Assistentin anschließend aus.

Auch im Nachhinein bereuen Michael und Selina ihre Entscheidung offenbar keineswegs. "Wir freuen uns auf eine tolle Zeit. Der Funke ist schon übergesprungen", verriet Selina. Ihr frisch angetrauter Ehemann erklärte, dass er direkt gemerkt habe, dass die Chemie zwischen ihnen stimme: "Das ist echt ein tolles Gefühl."

Sat.1 Michael, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer 2021

Sat.1 Selina und Michael bei ihrer Hochzeit

Sat.1 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

