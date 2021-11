Diesem Hochzeit auf den ersten Blick-Paar haben es die Flitterwochen ganz schön angetan! Selina und Michael waren die Ersten, die sich in der aktuellen Staffel am Traualtar das Jawort gegeben haben. Und das, ohne sich vorher gekannt zu haben! Aber bei ihnen scheint das Experiment zu funktionieren: Selina gab nun sogar zu, ein bisschen in ihren neuen Ehemann verschossen zu sein!

Das frischvermählte Paar befand sich gerade auf der Hochzeitsreise, als die Aachenerin erzählte: "Ich kann definitiv schon sagen, dass ich mich in ihn verguckt habe und verknallt bin." Auch ihr Mann konnte das direkt unterschreiben und fühlt da wohl ähnlich wie sie. "Es harmoniert irgendwie", schwärmte Michael von der neuen Beziehung. Den Schritt, sich bei der Kuppelshow angemeldet zu haben, bereuen die beiden keineswegs!

Von Liebe können Selina und Michael allerdings noch nicht sprechen, dafür sei es noch zu früh. "Liebe ist ein großes Wort. Wir haben definitiv Schmetterlinge im Bauch. Vielleicht kann man in ein oder zwei Wochen von Liebe sprechen", gab der 30-Jährige jedoch zu. Die beiden wollen nun jedenfalls nichts überstürzen und sich in Ruhe kennenlernen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" seit dem 3. November immer mittwochs um 20:15 Uhr auf Sat.1.

Sat.1 Selina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2021

Sat.1 Michael und Selina bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

Sat.1 Selina und Michael bei "Hochzeit auf den ersten Blick" 2021

