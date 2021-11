Camila Cabello (24) räumt nun mit den Gerüchten um den Grund ihrer Trennung auf! Erst seit knapp einer Woche ist klar: Zwischen der Sängerin und Shawn Mendes (23) ist nach zwei gemeinsamen Jahren alles aus und vorbei! Einige Tippgeber behaupten anschließend zu wissen, wie es zu dem Liebesaus kam – doch die "Havana"-Hitmacherin bewies nun, dass diese Theorien falsch sind. Gegenüber Apple Fitness+ gab sie preis: Ihre Angstzustände belasteten ihre Beziehung einfach zu sehr. "Ich hatte Angst – so große Angst, dass es mich gelähmt hat. Ich habe mich sehr instabil gefühlt und war total durcheinander", erklärt das Ex-Fifth Harmony-Mitglied.

