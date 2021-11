Ist das Leben im Van für Yvonne Pferrer (27) und Jeremy Grube (27) eine große Herausforderung? Die ehemalige Köln 50667-Darstellerin und der Musiker verreisen regelmäßig und oft über mehrere Wochen mit ihrem Camper. Wenn sie so lange auf engem Raum zusammen Zeit verbringen, kommt es auch manchmal zu kleinen Reibereien. Doch diese wissen die beiden inzwischen gut zu lösen. "Wir reden immer viel und wir besprechen so ein bisschen die Woche: Wie fühlt sich der eine? Will er gerade einfach ein bisschen mehr sein Ding machen? Braucht der mehr Zeit für sich? Ich glaube, diese klaren Absprachen sind wichtig", verriet Yvonne gegenüber Promiflash.

