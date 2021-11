Wie hat Eric Sindermann (33) alias Dr.Sindsen eigentlich darauf reagiert, dass aus ihm und Cora Schumacher (44) wohl kein Liebespaar mehr wird? Wochenlang kursierten Gerüchte, dass zwischen dem ehemaligen Ex on the Beach-Kandidaten und dem Model mehr als nur Freundschaft sein soll. Dann stellte sich allerdings heraus, dass sich die beiden zwar gut verstehen – die Blondine gab dem Modedesigner in Sachen Liebe allerdings eine Abfuhr. War Eric daraufhin gekränkt?

"Nein, für mich ist Cora weiterhin eine sehr gute Freundin", stellte der gebürtige Berliner im Interview mit Promiflash klar. Er schätze die Beauty sehr als Menschen und freue sich auf ein nächstes Wiedersehen. "Manchmal ist eine Freundschaft eben wichtiger als eine Beziehung. Denn sie hält meistens länger", erklärte der einstige Promi Big Brother-Teilnehmer.

Falsche Hoffnungen habe Cora dem Reality-TV-Star hingegen nicht gemacht. Vielleicht konnte Eric deshalb den Korb von ihr besser verkraften? "Ich finde es sogar klasse von Cora, dass sie so ehrlich war. Nicht jeder Mensch wäre so ehrlich gewesen", verriet der 33-Jährige.

Eric Sindermann, Ex-"Promi Big Brother"-Kandidat

Cora Schumacher und Eric Sindermann

Cora Schumacher im Juni 2021

