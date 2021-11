Ist das Casey Afflecks (46) neue Partnerin? Seit einigen Wochen machen Gerüchte die Runde, dass sich der Schauspieler von seiner langjährigen Freundin Floriana Lima (40) getrennt haben soll. Seit 2016 sollen die "Supergirl"-Darstellerin und der Oscar-Gewinner ein Paar gewesen sein, hielten ihre Partnerschaft jedoch immer sehr privat. Bisher hat keiner der beiden das Ende ihrer Beziehung offiziell bestätigt. Auf neuen Paparazzi-Bildern ist Casey nun allerdings mit einer neuen Frau an seiner Seite zu sehen.

In Los Angeles wurde das vermeintliche Paar nun von einigen Paparazzi dabei abgelichtet, wie sie gemeinsam aus einem schwarzen Auto stiegen und einen intimen Moment miteinander teilten. Auf den Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, drückt der Schauspieler seine weibliche Begleitung zunächst ganz fest an sich. Anschließend gab Casey der brünetten Beauty sogar noch einen dicken Kuss auf die Lippen, bevor er sich von ihr verabschiedete.

Bei der jungen Frau handelt es sich um Caylee Cowan, die mit ihren 23 Jahre halb so alt wie der "Manchester by the Sea"-Darsteller ist. Eine Romanze zwischen den beiden ist zwar bisher noch nicht bestätigt, dennoch scheinen die Schnappschüsse Bände zu sprechen. Außerdem teilte Casey kürzlich ein Foto vom Blutspenden, auf dem auch Caylee bestens zu erkennen war. In seinem Post schwärmte der 46-Jährige dann anschließend sogar von ihr. "Sie ist meine Liebe und sie ist immer da, wenn es darauf ankommt", schrieb er.

Getty Images Casey Affleck im Februar 2019

Instagram / cayleecowan Caylee Cowan im November 2021

Getty Images Casey Affleck im Mai 2021

