So schön strahlen Caylee Cowan und Casey Affleck auf Event!

Casey Affleck (48) und Caylee Cowan (26) machen aus ihrer Liebe keinen Hehl. Der Bruder von Ben Affleck (51) und seine Partnerin erschienen am Mittwoch im Doppelpack auf dem roten Teppich. Anlässlich der Filmpremiere von "The Instigators" war das Paar im Lincoln Center in New York zu Gast und schmiss sich mächtig in Schale. Der Schauspieler begeisterte in einem babyblauen Anzug mit farblich abgestimmtem Hemd und weißen Sneakern. Seine Liebste glänzte in einem hellen, fließenden, trägerlosen Kleid. Gekonnt posierten beide im Blitzlichtgewitter der Paparazzi und wirkten sichtlich verliebt.

Mit seiner Caylee ist der 48-Jährige seit fast zwei Jahren glücklich. Wie vernarrt die Turteltauben ineinander sind, deuteten sie des Öfteren mit süßen Pärchenfotos in den sozialen Medien oder in verschiedenen Interviews an. Gegenüber People schwärmte die Beauty beispielsweise von ihrem Schatz: "Unsere Liebe ist das Beste. Verliebt zu sein, macht die ganze Welt bunt und schön!"

Anders sieht es hingegen bei Caseys älterem Bruder Ben aus. Der Filmregisseur und seine Noch-Ehefrau Jennifer Lopez (55) sind offenbar nicht glücklich in ihrer Beziehung. Laut Bekannten der Eheleute sollen die beiden sogar kurz vor der Scheidung stehen. "Sie haben die Scheidungspapiere vor einem Monat fertiggestellt, warten aber auf den richtigen Zeitpunkt, um sie einzureichen", behauptete ein Insider gegenüber Daily Mail. Trotz mehrfacher Versuche, ihre Ehe zu retten, sollen die Hollywoodstars letztendlich auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sein.

Getty Images Caylee Cowan mit Case Affleck im September 2022

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Juni 2023

