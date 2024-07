"Kleiner Mistkerl": Casey Affleck bereut früheres Verhalten

Casey Affleck (48) kann auf eine erfolgreiche Schauspielkarriere zurückblicken. Zu Gast beim Podcast "It Happened in Hollywood" gesteht der Oscar-Gewinner nun jedoch, dass er einige Dinge im Nachhinein bereut. Besonders bei Veranstaltungen hätte er sich lieber manchmal "respektvoller" verhalten sollen. Im Gespräch erinnert sich der US-Amerikaner an eine unschöne Situation bei den SAG Awards. Nach der Verleihung sei er dafür kritisiert worden, währenddessen Kaugummi gekaut zu haben: "Die Leute sagten: 'Für wen hält sich dieser kleine Mistkerl? Er kaut vor laufender Kamera Kaugummi, er nimmt es nicht ernst.'"

Heute gesteht sich der Freund von Caylee Cowan (26) seine Fehler ein: "Ich merke jetzt, dass ich respektvoller hätte sein können, denn solche Veranstaltungen bedeuten etwas." Rückblickend hätte er "diesen talentierten, hart arbeitenden Menschen" gern mehr Wertschätzung entgegengebracht. Zu seiner Verteidigung erklärt der jüngere Bruder von Ben Affleck (51) jedoch, dass er zu dem Zeitpunkt ziemlich beschäftigt war. Damals war er nämlich frischgebackener Vater: "Ich hatte ein neues Baby und wollte lieber zu Hause sein. Das machte solche Veranstaltungen ein bisschen stressig."

Schon in der Vergangenheit gestand sich Casey sein Fehlverhalten ein. In einem Interview mit Associated Press sprach er vor wenigen Jahren ganz offen über seinen Missbrauchsskandal. Im Jahr 2010 war der 48-Jährige von zwei Frauen angeklagt worden. Der Vorwurf: Er soll sie am Set von "I'm Still Here" sexuell belästigt haben. Reumütig gestand der Schauspieler damals: "Ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, und das war ein Fehler. Ich habe mich auf eine Art und Weise verhalten und anderen erlaubt, sich auf eine Art und Weise zu verhalten, die wirklich unprofessionell war. Und es tut mir leid."

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck im November 2022

Getty Images Casey Affleck, Schauspieler

