"Das Beste": Caylee Cowan total verliebt in Casey Affleck

Caylee Cowan (25) ist wohl über beide Ohren verliebt! Seit November 2022 gehen die Schauspielerin und Casey Affleck (47) gemeinsam durchs Leben. Ihr Altersunterschied von 22 Jahren steht ihrem Liebesglück offenbar nicht im Weg. So teilen der Bruder von Ben Affleck (50) und seine Liebste gerne niedliche Pärchen-Fotos von sich im Netz. Wie glücklich die beiden sind, verriet die Blondine jetzt: Bei der Filmpremiere von "Spinning Gold" schwärmte Caylee nun von Casey.

Die Beauty erschien in einem goldenen Abendkleid, das ihr pralles Dekolleté besonders gut zur Geltung brachte. In diesem Outfit machte die 25-Jährige eine gute Figur und hinterließ auch mit ihren Worten gegenüber People einen bleibenden Eindruck. "Unsere Liebe ist das Beste. Verliebt zu sein, macht die ganze Welt bunt und schön", schwärmte die "Sunrise in Heaven"-Darstellerin von ihrer Beziehung. Durch Casey habe sie gelernt, sich wieder in die kleinen Dinge im Leben zu verlieben.

Anfang dieses Jahres machte Caylee ihrem Liebsten bereits eine total süße Liebeserklärung. "Caleb Casey Affleck, du bist die andere Hälfte meines Herzens. Du bist ein so wunderbarer und liebevoller Freund", schrieb die Schauspielerin zu einigen Schnappschüssen von sich und ihrem Partner dazu und merkte an: "Du bist ein Genie, das jeden im Schach schlägt […]. Du bist aufrichtig."

Getty Images Caylee Cowan bei der "Spinning Gold"-Filmpremiere im März 2023

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck im November 2022

Instagram / cayleecowan Casey Affleck und Caylee Cowan im Januar 2022

