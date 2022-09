So süß! Casey Affleck und seine Caylee verliebt in Venedig

Casey Affleck (47) und Caylee Cowan (24) zeigen allen, wie verliebt sie sind! Nachdem sich der Bruder von Ben Affleck (50) von seiner langjährigen Freundin Floriana Lima (41) getrennt hatte, fand er mit der halb so alten Schönheit sein großes Liebesglück: Seit vergangenem November gehen die beiden Turteltauben gemeinsam durchs Leben. So beweisen sie ihren Fans mit süßen Posts im Netz und bei öffentlichen Auftritten, wie glücklich sie miteinander sind – wie auch jetzt: Bei den Filmfestspielen in Venedig konnten Casey und Caylee gar nicht die Finger voneinander lassen!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, schweben Casey und Caylee auf Wolke sieben: An Bord eines Wassertaxis bei den Filmfestspielen in Venedig küsste sich das verliebte Paar leidenschaftlich. Dabei strahlte die 24-Jährige in einem weißen Minikleid mit tiefem Ausschnitt. Dazu trug sie silberfarbene Ohrringe und eine passende Handtasche von Dolce & Gabbana. Um ihren glamourösen Look abzurunden, wählte die Beauty ein natürliches Make-up. Ihr über 20 Jahre älterer Freund entschied sich wiederum für einen marineblauen Anzug und weiße Turnschuhe.

Aber auch auf dem Red Carpet ging die Knutscherei weiter: Für die Premiere seines Films "Dreamin' Wild" wählte Casey einen klassischen schwarzen Anzug mit einer dazu passenden Fliege. Seine Liebste strahlte für den romantischen Pärchen-Auftritt in einem langen, schwarzen Abendkleid mit kleinen Applikationen. Im Gegensatz zu ihrem Make-up wenige Stunden zuvor setzte sie nun auf einen pompöseren Look mit knallrotem Lippenstift.

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck bei den Filmfestspielen 2022 in Venedig

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck bei den Filmfestspielen 2022 in Venedig

Getty Images Caylee Cowan und Casey Affleck im September 2022

