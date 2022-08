Statt auf Bens Hochzeit: War Casey Affleck lieber Eis essen?

Ob Ben Affleck (50) dafür Verständnis hat? Der Hollywoodstar hat gerade erst die große Hochzeit mit seiner Liebsten, Popstar Jennifer Lopez (53), vollzogen. Nachdem sie im Juni bereits das erste Mal vor den Traualtar getreten sind, wurde jetzt im großen Rahmen drei Tage lang gefeiert. Nur Bens jüngerer Bruder Casey Affleck (47) verzichtete auf die Hochzeit. Dafür hatte er eigentlich einen guten Grund, denn er verbrachte Zeit mit seinem Sohn. Doch Casey ging dann offenbar lieber Eis essen, als zu den Festivitäten dazuzustoßen!

Während Ben und Jennifer im US-Bundesstaat Georgia ihre Eheschließung feierten, ging Casey lieber mit seiner Freundin Caylee Cowan (24) in die Eisdiele. TMZ liegen Fotos vor, die die beiden am Samstag beim Bestellen in einem Eiscafé in Kalifornien erwischten. Offenbar verbrachte das Paar lieber einen entspannten Nachmittag gemeinsam. Zuvor hatte der 47-Jährige angegeben, die Heirat seines älteren Bruders zu verpassen, um seinen Sohn Atticus (14) zu einem Fußballspiel begleiten zu können. Wie es scheint, hat Casey sich dem Fest dann nicht mehr nachträglich angeschlossen.

Dass es zwischen den Affleck-Brüdern Streit gab, wie die Fans zuvor vermutet haben, ist aber eher unwahrscheinlich. Casey teilte auf Instagram bereits ein älteres Foto von Ben und Jennifer, mit dem er den beiden zur Hochzeit gratulierte und Jen in der Familie willkommen hieß.

Getty Images Ben und Casey Affleck im Januar 2013

Instagram / caseyaffleck Caylee Cowan und Casey Affleck, Schauspieler

Instagram / caseyaffleck Ben Affleck, Jennifer Lopez und Casey Affleck

