Casey Affleck fühlte sich in WG mit Ben wie "Außenseiter"

Die Geschwister Casey (48) und Ben Affleck (51) teilen mehr als nur ihre familiäre Verbindung. Beide zählen aktuell zu den gefragtesten Schauspielern Hollywoods. Wie Casey in einem Interview mit The Wall Street Journal ausplaudert, gab es sogar eine Zeit, in der die Brüder gemeinsam in einer Wohngemeinschaft lebten. Besonders wohl scheint sich der "Oppenheimer"-Darsteller mit der damaligen Wohnsituation jedoch nicht gefühlt zu haben. "Wir [Casey und ein Freund] lebten mit einem Haufen von Leuten aus Cambridge zusammen, darunter Ben und Matt Damon, aber ich fühlte mich trotzdem wie ein Außenseiter", verrät Bens jüngerer Bruder.

In dem Gespräch erinnert sich Casey auch an die Zeit nach dem Zusammenleben mit seinem Bruder. Der "Interstellar"-Darsteller zog nach New York, um an der Columbia University zu studieren, da es mit der Schauspielerei nicht so richtig klappen wollte. Neben seinem Studium nahm Casey trotzdem immer wieder kleinere Rollen an, um sich sein Leben finanzieren zu können. Dadurch habe sich seine Karriere in der Filmbranche "einfach ergeben". "Aber als die Schauspielerei an Fahrt aufnahm, ließ ich das College links liegen", gibt er preis und fügt hinzu: "Jetzt wünschte ich, ich hätte es nicht getan."

Ben und Matt verbindet bis heute eine enge Freundschaft. Die beiden begannen in den späten 80er-Jahren in Filmen mitzuspielen. 1997 gewannen sie einen Oscar für ihr gemeinsames Drehbuch zu dem Film "Good Will Hunting", in dem auch Casey eine Rolle bekam. In einer Folge von "The Bill Simmons Podcast" verrieten Ben und Matt, dass sie sich in jungen Jahren sogar ein Bankkonto teilten: "Es war ungewöhnlich, aber wir brauchten das Geld für die Vorsprechen – im Nachhinein ist das eine seltsame Sache." Die beiden Kumpels wollten dadurch sicherstellen, dass sie auch dann über genug Geld verfügen, wenn einer von ihnen mal keinen Job bekam.

Getty Images Ben und Casey Affleck im Januar 2013

Getty Images Ben Affleck und Matt Damon 2023

