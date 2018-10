Diese Nachricht dürfte die Fans der beliebten Netflix-Serie Orange Is The New Black hart treffen. Seit 2013 begeistert die Geschichte von Piper Chapman alias Taylor Schilling (34), die im Frauengefängnis Litchfield einsitzt, die Zuschauer. Mit bisher sechs Staffeln und der kommenden siebten galt das Format bislang als langlebigste Produktion des Streaming-Dienstes. In Zukunft könnte sich das jedoch ändern. Denn jetzt gaben die Serien-Stars eine traurige Nachricht bekannt: Nach der siebten Staffel ist Schluss!

In einem zusammengeschnittenen Clip auf Instagram sprechen Taylor, Danielle Brooks (Tasha Jefferson), Adrienne C. Moore (Cindy Hayes), Laura Prepon (Alex Vause), Yael Stone (Lorna Morello), Kate Mulgrex (Galina Reznikov), Dascha Polanco (Dayanara Diaz), Uzo Aduba (Suzanne Warren), Selenis Layva (Gloria Mendoza), Taryn Manning (Tiffany Doggett) und Natascha Lyonne (Nicky Nichols) Klartext: "Staffel sieben ist das Ende." Den Schauspielerinnen ist dabei deutlich anzusehen, wie schwer ihnen die Überbringung der Nachricht fällt. Sie beteuern, in Zukunft nicht nur ihre Kolleginnen am Set zu vermissen, sondern vor allem auch ihre Fans.

Aus den bisherigen Spekulationen ist damit Gewissheit geworden. Zusammen mit "House Of Cards" verabschiedet sich nun die zweite Serie der erfolgreichen Netflix-Gründergeneration. Doch wenn man den Ladys glaubt, wird das Finale mit jeder Menge Überraschungen für die Zuschauer aufwarten. Emmy-Gewinnerin Uzo verspricht: "Ihr werdet von der siebten Staffel nicht enttäuscht sein. Diese Staffel werdet ihr nicht vergessen."

Cara Howe / Netflix Adrienne C. Moore, Taylor Schilling, Selenis Leyva und Natasha Lyonne in "Orange Is The New Black"

Anzeige

Orange Is the New Black, Netflix Taylor Schilling als Piper in "Orange Is The New Black"

Anzeige

Getty Images Uzo Aduba, "Orange Is The New Black"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de