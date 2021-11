Hat er ihr gar nichts davon erzählt? Dirk Matthiessen hoffte darauf, in der aktuellen Bauer sucht Frau-Staffel die große Liebe zu finden. Zunächst lud er dafür Saskia auf seinen Hof ein. Doch nach einem fiesen Spruch seinerseits reiste die Lady kurzerhand wieder ab! Der verdutzte Flirtshow-Teilnehmer disponierte daraufhin um und ließ mit Sophie Jesaitis eine andere Kandidatin anreisen. Die verriet Promiflash nun, dass Dirk ihr gar nichts von der Vorgeschichte erzählt hatte!

"Ich habe mir erst einmal noch ein paar Gedanken gemacht, aber dann habe ich auch gedacht, dass das vielleicht eine Chance sein könnte", beschrieb Sophie ihr überraschendes Comeback in der Sendung. Kontakt zu Dirk habe sie in der Zwischenzeit keinen gehabt – und auch nicht mitbekommen, was in der Hofwoche zwischen ihm und Saskia vorgefallen war: "Ich war schon ein bisschen schockiert darüber. Ich meine, ich wusste ja nicht, was Dirk vorher so alles gesagt hat zu Saskia und über Saskia."

Zwar habe sie geahnt, dass ihre Konkurrentin Dirk gefallen habe, aber die Fernsehbilder hätten sie schon überrascht, betonte Sophie: "Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er sich da schon so Hoffnungen gemacht hat, beziehungsweise das dann vor der Kamera so geäußert hat." Gefunkt hatte es zwischen ihr und dem TV-Bauern aber ohnehin nicht so sehr.

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause mit den "Bauer sucht Frau"-Kandidaten Sophie, Elisabeth, Dirk und Saskia

RTL / Stefan Gregorowius "Bauer sucht Frau"-Dirk aus Schleswig-Holstein

RTL Sophie und Dirk bei "Bauer sucht Frau" 2021

