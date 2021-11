Dirk muss eine weitere Abfuhr verkraften! Eigentlich hatte der Schafhalter bei Bauer sucht Frau auf ein Happy End gehofft. Nachdem seine erste Hofdame Saskia freiwillig abgereist war, wünschte er sich, in seiner zweiten Bewerberin Sophie die große Liebe zu finden. Doch auch sie wurde nicht ganz warm mit dem Schleswig-Holsteiner: Ähnlich wie bei Saskia hatte er ihr gegenüber einen offenbar recht unangebrachten Spruch losgelassen. Für Sophie ist das Kennenlernen damit beendet!

In der aktuellen Folge suchte die 19-Jährige das Gespräch zu dem Katzenbesitzer und erklärte, dass ihre Unterhaltungen immer oberflächlich geblieben seien. Sie habe gestört, dass Dirk betont hatte, dass er vor dem Scheunenfest und der Hofwoche andere Frauen kennengelernt habe: "Du hast schon viel darüber erzählt und auch gesagt, dass du dir erhofft hast, es hätten sich mehr Frauen bei dir gemeldet." Mit so einem Spruch könne sie aber nichts anfangen. "Ich finde, dass er insgesamt zu wenig Interesse an mir gezeigt hat, sondern eher so ein bisschen dafür, wie viele Frauen sich bei ihm melden", erzählte die Niedersächsin später im Interview. Für sie sei die Sache damit gelaufen.

Doch Dirk kann Sophies Unmut nicht wirklich verstehen: "Wie das so ist, kommen die Frauen teilweise wirklich auf einen zu und soll ich die dann wegjagen?" Er habe aber auch schon vorher gemerkt, dass der Funke nicht ganz übergesprungen sei: Die körperliche Nähe fehlte.

