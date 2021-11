Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (52) leben vor, wie eine Patchwork-Familie funktioniert! Der Schauspieler und die Sängerin haben beide Kinder aus früheren Beziehungen. Während sich die "Let's Get Loud"-Interpretin die Zwillinge Maximilian (13) und Emme (13) mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony (53) teilt, stammen aus der Ehe des "Argo"-Stars mit Jennifer Garner (49) drei Kids: Violet (15), Samuel (9) und Seraphina (12). Nicht nur die Rasselbande soll sich wunderbar verstehen, sondern auch die Eltern haben offenbar ein tolles Verhältnis zueinander: So planen sie angeblich ein gemeinsames Thanksgiving-Fest!

Das behauptet zumindest eine dem Paar nahestehende Quelle gegenüber HollywoodLife. "Sie wollen alle Zeit miteinander und mit ihren Kindern verbringen", plaudert der Insider aus. Das schließt auch Bens Ex Jennifer mit ein. So soll sich die gesamte Großfamilie an dem US-Feiertag sehen. "Sie haben alles geplant und ausgeklügelt. [...] Es wird alles so einfach wie möglich ablaufen. Es gibt keine Probleme, die an diesem Feiertagswochenende auftauchen werden, jeder ist auf derselben Seite", betont der Tippgeber.

Ein zweiter Informant teilt außerdem noch mit, dass für J.Lo, Ben und Jennifer ihre Kids immer an erster Stelle stehen und sie wissen: Es ist wichtig, dass sie Zeit mit beiden Elternteilen verbringen. "J.Lo weiß, dass Jennifer immer in Bens Leben sein wird und sie respektiert sie als Mutter, die ihre Kinder sehr liebt", verrät der Insider.

ENEWS/MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem Sohn Samuel im Februar 2020

Getty Images Marc Anthony und Jennifer Lopez im Mai 2011 in Los Angeles

P&P / MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez

