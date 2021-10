Das Leben als Patchworkfamilie scheint bei Jennifer Lopez (52) und Ben Affleck (49) einwandfrei zu funktionieren. Die Sängerin und der Schauspieler haben jeweils Nachwuchs aus ihren vergangenen Beziehungen mit eingebracht: Jennifer und ihr Ex Marc Anthony (53) haben Zwillinge und Ben hat drei gemeinsame Kinder mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (49). Seit Bennifers großem Liebes-Comeback verbringen auch die Kids der Hollywoodstars viel Zeit miteinander – und das anscheinend sehr gerne!

Jennifers Zwillinge Emme (13) und Max (13) verstehen sich Berichten zufolge blendend mit Bens Töchtern Seraphina (12) und Violet (15) sowie dessen Sohn Samuel (9) – insbesondere Emme und Seraphina sollen sich prächtig verstehen. Die Patchworkfamilie wurde bereits mehrfach bei gemeinsamen Ausflügen und Unternehmungen gesichtet – erst vor wenigen Wochen besuchten sie alle zusammen ein Freilichtkino in Los Angeles und schienen dabei bester Laune zu sein.

Ein Insider erklärte gegenüber People: "Da Jennifer und Ben langfristig zusammen bleiben wollen, ist es nur ein natürlicher Schritt, dass sie gemeinsam Zeit mit den Kindern verbringen." Noch wohnen die "On The Floor"-Interpretin und der "Good Will Hunting"-Darsteller zwar nicht zusammen, doch vielleicht ändert sich das schon bald – den Segen ihrer Kids scheinen sie immerhin schon zu haben.

P&P / MEGA Jennifer Lopez und ihre Kinder mit Ben Affleck, September 2021

MEGA Ben Affleck und Jennifer Lopez, Oktober 201

MEGA Ben Affleck mit Jennifer Lopez und Emme Maribel Muñiz, Juli 2021

