Worauf können sich die Zuschauer beim Dschungelcamp 2022 freuen? Drei Kandidaten des kultigen Ekelformats stehen bereits offiziell fest. Harald Glööckler (56), Lucas Cordalis (54) und Filip Pavlovic (27) nehmen auf jeden Fall an der Realityshow teil, die dieses Mal in Südafrika stattfindet. Inzwischen gibt es aber auch Gerüchte über sieben weitere Promis, die sich möglicherweise dem Abenteuer "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" stellen. Promiflash hat mal bei Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel (34) nachgehakt: Was hält er von dem potenziellen neuen Dschungelcast?

Gerüchten zufolge sollen sich auch Eric Stehfest (32), Anouschka Renzi (57), Tina Ruland (55), Manuel Flickinger (33), Christin Queenie, Linda-Caroline Nobat (26) und Janina Youssefian (39) bald in die Dschungelprüfungen wagen. Dschungel-Experte Julian verspricht sich vor allem von Ex-GZSZ-Star Eric viel, wie er Promiflash verriet: "Er hat natürlich ein bewegtes Leben, sowohl beruflich als auch privat. Er wird wahrscheinlich auch viel über seine privaten Auf- und Niedergänge erzählen und kann durchaus Spannendes berichten." Auch bei Anouschka und Tina, die beide schon lange als Schauspielerinnen erfolgreich sind, hofft der TV-Star auf interessante Anekdoten am Lagerfeuer. Immerhin lebe das Dschungelcamp "nicht nur von Madenfressen, sondern auch von Geschichten." Dass Janina sich im Dschungel gut schlagen wird, ist für Julian offenbar auch keine Frage: "Die ist sehr, sehr lustig, sehr exzentrisch, sehr witzig. Die finde ich super."

Etwas kritischer sieht der 34-Jährige da schon Ex-Prince Charming-Kandidat Manuels Dschungel-Performance: "Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich glaube, dass die Queen Harald Glööckler sein wird und ich glaube, man besetzt keine zweite dazu." Auch Linda-Caroline kassiert einen kleinen Seitenhieb von Julian: "Das sagt mir nichts. Ich habe dann gelesen, sie war beim Bachelor. Na, das ist doch schon mal gut." #CoupleChallenge-Christin sieht Julian in einer ganz bestimmten – nicht gerade schmeichelhaften – Rolle im Dschungel. "Ich habe eigentlich mehr oder weniger Negatives über sie gefunden, also denke ich, sie ist die Reinkarnation des Bösen und des Ghettos, was ich so mitbekommen habe. Man braucht immer eine Quoten-Böse oder einen Quoten-Bösen", kommentierte er.

Und was hält Julian von der Konstellation zwischen den einzelnen Vielleicht-Kandidaten? Beste Unterhaltung oder einfach nur langweilig? "Finde ich eigentlich eine interessante Kombination. Das verspricht sehr viel Emotion, sehr viel Dynamik und ich glaube, auch eine sehr starke Dynamik. Ich glaube, das kann ein durchaus sehr, sehr erfolgreiches Dschungelcamp 2022 werden", lautete sein Fazit.

Anzeige

Getty Images Julian Stoeckel im Oktober 2018

Anzeige

TVNOW Eric Stehfest, Ex-GZSZ-Darsteller

Anzeige

Getty Images Anouschka Renzi im Februar 2019

Matthias Nareyek/Getty Images for MBFW Tina Ruland bei der Berlin Fashion Week 2020

Instagram / janinayoussefian TV-Sternchen Janina Youssefian

Instagram / manuel_flickinger Manuel Flickinger an seinem Arbeitsplatz

Instagram / iamlindadt TV-Star Linda-Caroline Nobat

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de