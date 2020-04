Freut sich Nicole Handwerkers (24) Tochter auf ihr Geschwisterchen? Vor Kurzem überraschten die The Biggest Loser-Bekanntheit und der ehemalige DSDS-Kandidat Giulio Arancio ihre Fans mit einer wundervollen Nachricht: Nachdem die beiden im Dezember 2018 zum ersten Mal Eltern wurden, ist die Blondine nun erneut schwanger. Sofia Isabella wird also bald eine große Schwester sein. Und wie hat die Kleine auf die Schwangerschaft ihrer Mami reagiert?

In ihrer Instagram-Story löcherten ihre Follower Nicole mit Fragen zu ihrer freudigen Erwartung. Ein User wollte wissen, ob Sofia sich schon auf ihren Bruder oder ihre Schwester freue. "Oh ja, ich glaube schon. Sie ist jetzt schon so unglaublich süß!", schwärmte die 24-Jährige. Obwohl ihre Erstgeborene erst ein Jahr und drei Monate alt ist, scheint sie die aktuelle Situation schon zu verstehen. "Immer wenn ich meinen Bauch einöle oder sie meinen Bauch nackt sieht, dann schreit sie 'Bibi' und streichelt meinen Bauch", plauderte Nicole aus.

Wenn es nach der TV-Bekanntheit geht, sollte ihre Tochter sich nicht zu sehr an den Babybauch gewöhnen. Auf die Frage nach weiterem Nachwuchs antwortete Nicole: "Ich liebe Kinder über alles und ich finde Großfamilien echt schön! Trotzdem denke ich, dass ich mit zwei Babys zufrieden sein werde."

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker im Oktober 2019

Instagram / gyooofficial "The Biggest Loser"-Star Nicole Handwerker und Ex-DSDS-Teilnehmer Giulio Arancio

Instagram / nicoles.leben Nicole Handwerker, TV-Star

