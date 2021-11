Gerda Lewis (29) motiviert ihre Follower! Während es sich viele in der Vorweihnachtszeit gut gehen lassen und sich die einen oder anderen Winterkilos mit Plätzchen anfuttern, gibt die Ex-Bachelorette gerade richtig Gas, um fitter zu werden! Mithilfe eines Personal-Trainers arbeitet die Influencer beinahe täglich an ihrem Body und dokumentiert das Ganze auf Instagram. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen: Gerda ist in den vergangenen Monaten viel muskulöser geworden! Auch sonst hat die 29-Jährige sich und ihren Content zuletzt ganz schön verändert...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de