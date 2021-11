Bindi Irwin (23) und Chandler Powells (25) Nachwuchs hat einen neuen Meilenstein gemeistert! Im Frühjahr dieses Jahres erblickte die Enkelin Grace Warrior Irwin Powell des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin (✝44) das Licht der Welt. Seitdem halten ihre stolzen Eltern jedes Detail der süßen Maus fest und teilen es mit ihrer Community im Netz. Jetzt hat das kleine Mädchen offenbar einen erneuten Schub hingelegt – mit erfreulichen Entwicklungen: Bindis Baby hat schon seine ersten Worte gequasselt!

Das verrieten die Neu-Eltern nun in einem Interview mit dem Magazin Who. Genauer gesagt soll Grace' erstes Wort "Da!" gewesen sein – die Kurzform für Daddy. An den Moment kann sich Papa Chandler noch ganz genau erinnern: "Sie 'Da!' sagen zu hören und mich dabei anzusehen, war ein Highlight in meinem Leben!" Nichts sei mit dieser kleinen, aber doch so vielsagenden Geste vergleichbar.

In ihrer neuen Rolle als Eltern scheinen Bindi und Chandler mittlerweile schon bestens angekommen zu sein. Inzwischen vergessen die beiden sogar, wie schnell die Zeit vergeht. "Es ist wirklich lustig, wie wir jetzt unsere Tage berechnen. Wir sind einfach in alles vertieft, was mit ihr zu tun hat", erklärte Neu-Mama Bindi. Wie schnell ihr Töchterchen wächst, werde ihr nur immer wieder durch die verschiedenen Meilensteine bewusst.

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin mit Tochter Grace Warrior

Instagram / bindisueirwin Chandler Powell und Bindi Irwin mit ihrer Tochter Grace, November 2021

Instagram / bindisueirwin Bindi Irwin, ihre Tochter Grace und ihr Mann Chandler im September 2021

