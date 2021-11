Danni Büchner (43) lässt in der Weihnachtszeit ihren Emotionen freien Lauf. Vor wenigen Tagen jährte sich der Todestag ihres Mannes Jens (✝49) zum dritten Mal. Für die fünffache Mutter immer wieder ein tränenreicher Tag. Doch nicht nur der Verlust ihres Liebsten stimmt die TV-Bekanntheit emotional. Auch die Zeit bis Weihnachten sorge jedes Jahr bei Danni dafür, dass sie gelegentlich die ein oder andere Träne vergießt.

"Ich bin in der Vorweihnachtszeit immer sehr nachdenklich und superemotional. Vor allem nah am Wasser gebaut", verriet der Goodbye Deutschland-Star nun in einem Instagram-Post. Dennoch liebe Danni Weihnachten sehr und freue sich auch schon auf die Familienabende vor dem Fernseher mit Tee und Gebäck. Die weihnachtlichen Knabbereien stellt die Dunkelhaarige mit der Hilfe ihrer Kinder selbst her. "Wir üben uns noch etwas im Keksebacken", lenkte sie jedoch gleich ein.

Die 43-Jährige teilt auch ansonsten gerne Einblicke in ihren Alltag und ihre Gefühlswelt mit ihren Fans. In einem Interview mit Promiflash zeigte sie sich daher vor wenigen Wochen von der Idee angetan, eine eigene Doku zu haben. "Wer weiß, was die Zukunft bringt. Nach sechs Jahren 'Goodbye Deutschland' haben wir und schon sehr gewandelt", beteuerte Danni.

ActionPress Danni und Jens Büchner im Oktober 2018 in Köln

Instagram / dannibuechner Danni Büchner, "Goodbye Deutschland"-Star

Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Dezember 2020

