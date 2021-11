Dagi Bee (27) bereitet sich auch optisch auf ihre neue Mutterrolle vor. Die YouTuberin wird bald zum ersten Mal Mama – und lange lässt ihr Söhnchen sicherlich nicht mehr auf sich warten. Dagi hat inzwischen sogar schon ihre Kliniktasche gepackt. Die Netz-Beauty will aber offenbar auch ihren Look an ihr zukünftiges Leben als frischgebackene Mama anpassen: Dagi trägt jetzt eine "Bald-Mom-Frisur".

Das erklärte die 27-Jährige nun in ihrer Instagram-Story. Für ihren neuen Look trennte sie sich von ihrer langen Mähne und ließ sich beim Friseur die Extensions rausnehmen. Mit einem Vorher-Nachher-Pic zeigte sie dann das Endergebnis ihrer "Bald-Mom-Frisur" – und die kann sich sehen lassen. "So sehen meine Haare jetzt aus. Frisch geschnitten, ein paar Wellen und das wird jetzt meine Mom-Frisur", freute sie sich über ihre neuen schulterlangen Haare.

Dagi ist natürlich mega-aufgeregt, ihr Baby endlich in den Armen halten zu können. Gleichzeitig hat sie aber auch ein wenig Angst vor ihrer zukünftigen Mutterrolle, wie sie vor Kurzem verriet: "Ich habe dann so wirklich, wirklich Verantwortung für einen kleinen Menschen. Das ist ab und zu schon sehr beängstigend und davor habe ich echt Respekt."

Instagram / dagibee Dagi Bee im Oktober 2021

Instagram / dagibee Eugen Kazakov und Dagi Bee im August 2021

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

