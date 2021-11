Nach diesem Wochenende hat es sich für die Let's Dance-Stars vorerst ausgetanzt. Seit Anfang des Monats sind einige Profitänzer der beliebten Tanzshow und ehemalige Teilnehmer wie Nicolas Puschmann (30), Tijan Njie (29) und Rúrik Gíslason (33) auf großer Tour. Doch kaum hat die langersehnte Live-Tour begonnen, stehen auch schon wieder die letzten Auftritte bevor. Alexandru Ionel, Kathrin Menzinger (33), Evgeny Vinokurov (31) und Co. trauern den Gigs schon jetzt hinterher.

Zu einem Foto mit den anderen Profitänzern schreibt Alexandru Ionel traurig auf Instagram: "Kaum zu glauben, dass wir unser lustiges Glücksrad in diesen stilvollen Farben nur noch zwei Mal tanzen werden. [Ich bin] dem ganzen Team dankbar, in diesen verrückten Zeiten doch so viel zu erleben." Auch Kathrin Menzinger kann kaum glauben, dass sich die Tour bereits ihrem Ende neigt. "Unglaublich, dass es unser letztes Show-Wochenende ist! Die Zeit vergeht wirklich so schnell, wenn man tut, was man wirklich liebt", betont sie.

Auch Renata Lusin (34) und Regina Luca (33) zeigen sich über das bevorstehende Ende der Tour auf ihren Accounts ganz emotional. Doch für die letzten Auftritte versprechen alle, noch einmal alles zu geben. "Ich hoffe, ihr seid für uns bereit. Wir werden die Hallen zum Brennen bringen", teasert Evgeny Vinokurov die spektakulären Finalshows an.

