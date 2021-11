Was für ein witziger Zufall! Am 14. November besuchte der erfolgreiche Musiker Ed Sheeran (30) die MTV European Music Awards 2021, wo er gleich zwei Preise abgesahnt hat. Für diesen Anlass wählte der "Perfect"-Interpret ein auffälliges Outfit: einen Anzug mit einem kunterbunten Camouflage-Muster. Das Lustige ist: Nur elf Tage später trug Eds Musikerkollege John Galea den gleichen Anzug – und zwar ebenfalls auf einem roten Teppich!

Am 25. November nahm John an der Premiere des neuen Musicals "The Drifters Girl" in London teil – und zwar im gleichen Zweiteiler wie Ed Sheeran zwei Wochen zuvor! Doch ein paar Unterschiede gab es am Styling der Männer: Während John den farbenfrohen Anzug mit einem schwarzen Hemd kombiniert hat, trug Ed das Statement-Teil mit einem weißen Hemd sowie einer schwarzen Krawatte. Beide Männer wählten jedoch schwarze Anzugschuhe.

Der Anzug war übrigens ein richtiger Schnapper für Star-Verhältnisse! Während andere Promi-Männer gerne mal Tausende Euro für einen Designer-Smoking hinlegen, zahlten Ed und John nur rund 300 Euro für die Anzugjacke und -hose der Marke Twisted Tailor. Aktuell finden Fans die Kombi sogar reduziert für rund 250 Euro im Netz. Jetzt seid ihr gefragt: Wem stand das Outfit besser: Ed oder John?

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV European Music Awards 2021

Backgrid / ActionPress John Galea bei der Premiere von "The Drifters Girl"

Getty Images Ed Sheeran bei den MTV European Music Awards 2021

Wem stand das Outfit besser: Ed oder John? Ganz klar Ed! Eindeutig John! Abstimmen Ergebnis anzeigen



