Machine Gun Kelly (31) ist 2009 zum ersten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Ex-Freundin Emma Cannon hat er Tochter Casie Colson Baker (12). Obwohl die Zwölfjährige nicht so sehr im Rampenlicht steht, zeigt sich der Musiker immer gern mit ihr im Netz oder auf dem roten Teppich. Und nicht nur das: In einem Interview schwärmt MGK nun in den höchsten Tönen von seiner Kleinen!

In der "The Kelly Clarkson Show" verrät der 31-Jährige im Gespräch mit Kelly Clarkson (39), dass er große Stücke auf seinen Nachwuchs hält. "Ich vertraue ihrer Meinung jetzt mehr als meiner eigenen", erzählt der Musiker offen und betont: "Sie lebt einfach am Puls der Zeit. Wenn ich zum Beispiel einen neuen Song mache und der richtig gut ist, wird sie mir das bestätigen."

Ganz offensichtlich läuft es im Leben von Colson Baker – so heißt der Künstler mit bürgerlichem Namen – gerade wie am Schnürchen. Denn auch mit seiner Freundin Megan Fox (35) ist der "Wild Boy"-Interpret überaus happy. "Sie sind sehr verliebt und ganz verrückt nacheinander. Sie sind bereit, den nächsten Schritt in ihrer Beziehung zu gehen", erklärte erst kürzlich eine Quelle gegenüber Entertainment Tonight.

Anzeige

Getty Images Casie Colson Baker und Machine Gun Kelly im November 2021

Anzeige

Instagram / machinegunkelly Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie

Anzeige

Jeremy Smith/imageSPACE / MEGA Megan Fox und Machine Gun Kelly, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de