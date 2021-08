Tim Schaecker (22) klärt seinen Beziehungsstatus auf! Seit knapp anderthalb Jahren ist der Beau auf TikTok aktiv. Große Bekanntheit erlangte er vor allem als Teil der sogenannten Elevator Boys, einer Gruppe hübscher Jungs, die sich immer wieder im Fahrstuhl filmt. Doch auch auf seinem eigenen Kanal bringt der Reiseliebhaber seine Fans mit seinen kurzen Clips um den Verstand – vor allem Frauen. Doch ist Tim überhaupt noch zu haben?

Promiflash hat bei dem Beau mal nachgehakt. Im Interview verriet er, dass er momentan allein durchs Leben geht: "Meine letzte Beziehung ist mittlerweile fast ein Jahr her und ich muss ehrlich sagen, dass es definitiv schwierig ist, wenn die Beziehung komplett in der Öffentlichkeit steht." Seine Verflossene Anna von Klinski ist schließlich auch als Influencerin tätig und hat mit über 650.000 Instagram-Followern eine ebenfalls hohe Reichweite. "Damals war uns beiden gar nicht bewusst, wie sich Zuschauerinnen und Zuschauer in das Privatleben einmischen und seitdem regelrecht Seiten beziehen", erinnerte sich der 22-Jährige zurück. Von einer zukünftigen Beziehung würde er daher nicht mehr so viel preisgeben wollen und mehr auf Zweisamkeit achten.

Tims Traumfrau sollte spontan und abenteuerlustig sein. "Humor ist mir besonders wichtig, genau wie ihr Umgang mit Menschen. Optisch habe ich gar nicht direkt einen Typ, aber schöne Haare und ein süßes Lächeln ziehen mich auf jeden Fall an", erklärte der Social-Media-Star genauer. Außerdem würde es ihm auch nichts ausmachen, ein Mädchen über Instagram und Co. kennenzulernen.

Instagram / timschaecker Tim Schaecker, TikTok-Hottie

Instagram / timschaecker Tim Schaecker im November 2020 in Paris

Instagram / timschaecker Tim Schaecker, TikTok-Star

