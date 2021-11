Ist Jesy Nelson (30) etwa neu verliebt? In den vergangenen Jahren machte die ehemalige Little Mix-Sängerin wiederholt mit ihrem Liebesleben auf sich aufmerksam. Nach der Trennung von ihrem Verlobten Chris Hughes (28) datete die Musikerin unter anderem Sean Sagar und Harry James. Zuletzt war die Britin dann eigentlich solo – doch nun scheint ein neuer heißer Single-Mann ihr Herz gestohlen zu haben!

Was läuft denn da? Aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen Jesy am Wochenende in London. Gemeinsam mit dem Schauspieler Lucien Laviscount (29) genoss die Beauty eine Fahrt in einer Rikscha – und konnte ihre Hände kaum bei sich lassen. Wild turtelten die beiden miteinander und tauschten leidenschaftliche Küsse aus.

Doch wer ist der Hottie überhaupt, den Jesy nun offenbar an ihrer Seite hat? Lucien ist ein britischer Schauspieler – er wurde unter anderem durch Rollen in "Coronation Street", Scream Queens und durch seinen Auftritt bei Celebrity Big Brother bekannt. Ab Dezember ist er zudem in der Netflix-Serie Emily in Paris zu sehen.

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2021

Getty Images Lucien Laviscount, Schauspieler

Netflix / Stéphanie Branc Lucien Laviscount und Lily Collins in der zweiten Staffel von "Emily in Paris"

