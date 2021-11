Pamela Reif (25) spricht mit Promiflash offen über ihre Zukunftspläne. Die Baden-Württembergerin gehört bereits seit Jahren zu den angesagtesten und erfolgreichsten Fitness-Influencerinnen Deutschlands. Auf ihren Social-Media-Accounts folgen ihr insgesamt über 16 Millionen Follower, die sie regelmäßig mit Work-out-Videos versorgt. Doch was macht die Sportskanone eigentlich, wenn der Erfolg eines Tages nachlassen sollte? Wie stellt Pam sich ihr Leben dann vor? Promiflash verriet sie es!

"Also im Idealfall würde ich meinen aktuellen Beruf noch weitermachen und dann wäre vielleicht ein bisschen mehr Familienalltag angesagt", erzählte die Fitness-Ikone im Rahmen der Veröffentlichung ihres neuen Kochbuches "You deserve this. Snack-Kochbuch". Aktuell würde ein Baby noch nicht in ihr Leben passen. "Offen gesagt, mit meinem aktuellen Arbeitspensum könnte ich keine Familie gründen oder eben dieses Lebenskapitel aufschlagen", erklärte Pam.

Der 25-Jährigen ist bewusst, dass sie vielleicht "irgendwann nicht mehr so ganz im Trend" ist. "Ich hoffe, wenn das eine endet, dass ich dann das andere in den Fokus stellen kann. Mal schauen, ob das so hinhaut", wagte Pam gegenüber Promiflash einen Blick in ihre mögliche Zukunft.

Instagram / pamela_rf Pamela Reif, Webstar

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im Mai 2021

Instagram / pamela_rf Pamela Reif im August 2021

